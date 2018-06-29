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Канада запроваджує мита на товари зі Сполучених Штатів

Водночас уряд Канади виділяє дотації галузям, що постраждали від мит США
Уряд Канади анонсував запровадження обмежувальних заходів стосовно американських товарів на загальну суму 16,6 мільярда канадських доларів (12,6 мільярда доларів США).
Канада запроваджує мита на товари зі Сполучених Штатів Фото: reuters.com

Нові тарифи стосуватимуться американських сталі і алюмінію, а також деяких продуктів харчування, зокрема, кави, кетчупу, йогуртів та віскі. Це відповідь Канади на штрафні мита на імпортні сталь та алюміній, запроваджені раніше Сполученими Штатами Америки.

"У Канади не було іншого вибору, окрім як дати зважену співмірну відповідь, долар за долар. Це те, що ми робимо", – заявила у п'ятницю, 29 червня, міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє DW.

Нові обмежувальні заходи щодо американських товарів у Канаді набудуть чинності 1 липня 2018 року.

Крім того, уряд Канади ухвалив рішення про надання дотацій обсягом у загалом два мільярди канадських доларів для галузей, які постраждали від американських штрафних мит, насамперед для виробників сталі та алюмінію.

Нагадаємо, американські мита на сталь та алюміній набрали чинності для більшості країн світу 1 травня, а для Канади, ЄС та Мексики – 1 червня. Вони становлять 25% на вироби зі сталі та 10% – з алюмінію. Таким чином президент США Дональд Трамп прагне подолати негативне сальдо у зовнішній торгівлі країни.

22 червня набули чинності штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США. Вони стосуються низки американських товарів, серед яких – вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.

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29 06 2018 23:57
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