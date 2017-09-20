Кандидат на пост посла США в Росії озвучив позицію щодо вирішення конфлікту в Україні
Як передає Радіо Свобода, про це він заявив на слуханні щодо затвердження його кандидатури в комітеті з закордонних відносин Сенату США.
Серед цілей взаємодії США з РФ він назвав "вирішення кризи в Україні таким чином, що буде поважати суверенітет України і відновить її територіальну цілісність".
Також у своєму виступі Гантсман наголосив, що Кремль продовжує втручатися в демократичні процеси "друзів і союзників" США.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висунув екс-губернатора штату Юта, колишнього посла в Китаї Джона Гантсмана на пост посла США в Росії. Кандидатура Гантсмана ще повинна отримати схвалення в Сенаті США, після чого він відправиться в Москву.
За даними ЗМІ, Джон Гантсман є хімічним магнатом і співвласником щонайменше однієї компанії в Україні.
Нагадаємо, 29 грудня 2016 року США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.
У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).
28 липня 2017 року Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.
Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.
Окрім того, в американському посольстві допустили зниження швидкості видачі віз через брак працівників. 21 серпня посольство США в Росії оголосило, що призупинить видачу віз росіянам до 1 вересня в Москві і на невизначений термін у регіонах.
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