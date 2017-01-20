Кандидат у міністри фінансів США виступає за санкції проти Росії

Кандидат на пост міністра фінансів США Стівен Мнучін на 100% підтримує санкцій щодо Росії.

Відповідаючи на запитання стосовно того, як він ставиться до запровадження санкцій щодо Росії, він зазначив, що підтримує на 100% та готовий використовувати їх на повну силу.

"Обраний президент дав ясно зрозуміти, що готовий змінити ці санкції тільки в тому випадку, якщо отримає "кращу угоду". Тобто, якщо ми отримаємо щось натомість. Йдеться чи про ядерну зброю, чи про інші сфери", - заявив Мнучін під час засідання фінансового комітету сенату, повідомляє CNBC.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що волів би протягом "певного періоду часу" не скасовувати санкції, введені проти РФ.