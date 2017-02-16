Кандидат від Трампа на посаду міністра праці зняв свою кандидатуру
"Після ретельного обмірковування і обговорення з моєю родиною я вирішив відмовитися від висунення на посаду міністра праці. Я хочу подякувати президенту Дональду Трампу за висунення...", - сказав Пуздер, інформує його сайт.
У той же час деякі ЗМІ припускають, що таке рішення Пуздера зумовлене браком голосів у Сенаті для затвердження його кандидатури, повідомляє The Washington Post.
Голосування мало відбутись сьогодні, 16 лютого. При цьому про плани Пуздера зняти свою кандидатуру також не знали і в Білому домі.
Пуздер очолює компанію CKE Restaurants, яка володіє фастфудами Сarl's Jr і Hardee's. У грудні 2016 року Трамп запропонував йому зайняти пост міністра праці.
Раніше iPress.ua повідомляв, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку.
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