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Кандидата від БПП та НФ на пост аудитора НАБУ внесли на засіданні без Соболєва

Глава комітету вважає це рішення незаконним
Антикорупційний комітет Верховної Ради без свого голови Єгора Соболєва зібрався на розгляд кандидатури Найджела Брауна на посаду члена аудиторської комісії Національного антикорупційного бюро України.
Кандидата від БПП та НФ на пост аудитора НАБУ внесли на засіданні без Соболєва Фото: Лівий берег

Частина членів комітету зажадали від Соболєва призначити позачергове засідання, щоб розглянути кандидатуру Брауна. Соболєв виконав їх вимогу і запропонував зібратися в п'ятницю, 17 березня. Про це повідомляє LB.ua.

Однак депутати, що представляють "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і "Відродження", проігнорували рішення Соболєва і вирішили проводити засідання сьогодні. Головуючим - за відсутності Соболєва - був призначений депутат Юрій Савчук (НФ). За столом комітету зібралися 14 депутатів, тобто більшість комітету.


Фото: LB.ua

Варто відзначити, що ще кілька днів тому такі події були б неможливими, але у вівторок, 14 березня, парламент визначив в комітет додатково трьох провладних депутатів - Андрія Немирівського, Тетяну Ричкова і Юрія Буглаки.

Присутні члени комітети 12 голосами "за" ухвалили рішення винести на розгляд парламенту дві кандидатури до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності: Роберта Сторча і Найджела Брауна.

Глава комітету Єгор Соболєв назвав ці збори і його рішення незаконним.

Нагадаємо, що раніше комітет направив в Раду проект постанови №5571, де було внесено лише одне ім'я - американця Роберта Сторча, заступника генерального інспектора Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки.

Однак партії влади - "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" - несподівано висунули альтернативного кандидата. Ним став британський слідчий Найджел Браун. Це зірвало призначення Сторча.

На думку опозиції, влада хоче бачити Брауна на посаді аудитора, так він допоможе взяти НАБУ під контроль.

Комісія аудиторів НАБУ повинна складатися з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента.

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • Оленка Івасько16 березня 2017 15:47
    Не пойму от чего истерика такая из-за этого аудитора. Комитет же вынес обоих (что абсолютно объективно и демократично) за которых рано или поздно будут голосовать. Если за кандидата антикоррупционеров Лещенко-Шабунина нет голосов, то так или иначе, решение комитета ничего не меняет... Відповісти
16 03 2017 15:16
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