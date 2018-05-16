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Керівника порталу "РИА Новости Украины" везуть у Херсон

У Херсоні розташовано офіс української прокуратури Автономної республіки Крим, яка веде справу Вишинського
Українська влада почала етапування керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу.
Керівника порталу "РИА Новости Украины" везуть у Херсон Фото: Facebook Кирилл Вышинский

У Херсоні розташовано офіс української прокуратури Автономної республіки Крим, яка веде справу Вишинського.

Спецслужби підозрюють Вишинського, у якого є громадянство Росії і України, в державній зраді.

Керівника української версії російського агентства, зокрема, звинуватили в підтримці самопроголошених Донецької і Луганської народних республік.

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, для проведення підривної діяльності Вишинський щомісяця отримував із Росії стабільне фінансування в сумі 53 тисяч євро.

Як повідомляв iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.

 

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16 05 2018 10:22
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