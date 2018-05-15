Агентстсво "РИА Новости Украина" скоїло державну зраду, – ГПУ
"Після заборони нащадків Геббельса з Рашатудей російські державні пропагандони відкрили в Києві "РИА новости Украина", - пише у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
За словами голови ГПУ, прокуратура Криму та СБУ перейшли до активної фази знешкодження антиукраїнської діяльності чергової російської медіа структури.
"Слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою, участі громадян України (які одночасно отримали громадянство РФ) в цій дезінформаційній війні. Дії даних осіб підпадають під ознаки статті 111 КК - державна зрада", - наголосив генпрокурор.
Як повідомляв iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.
Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.
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