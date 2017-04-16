Кернес став на захист російського сенатора, якого позбавили звання почесного громадянина Харкова
Про це Харківський міський голова Генадій Кернес заявив в інтерв’ю ZN.UA.
"Суд не може нам давати вказівки, хто буде почесним громадянином в Харкові, а хто не буде. Я вважаю, що це незаконне рішення суду. Тому міськрада планує подавати касаційну скаргу на рішення суду", – зазначив Кернес.
За його словами, є питання, які належать суто до компетенції міської ради.
"Виключно на сесії міської ради присвоюється почесне звання "Почесний громадянин міста Харків". Це перше. Друге. У нас сьогодні достатньо тих, хто носить звання "заслужений артист України", "народний артист України", ті, хто творчо підтримує Україну, але вони також живуть у Росії, їздять у Крим, виступають там. Ніхто їх не позбавляє цих звань", – додав Кернес.
Нагадаємо, в серпні 2014 року сесія Харківської міськради надала звання «Почесний громадянин міста Харкова» російському сенаторові Шишкіну: "За будівництво храмів у Харкові".
2 квітня Харківський апеляційний суд залишив у силі рішення Дзержинського райсуду Харкова від 7 березня щодо скасування рішення Харківської міськради про присвоєння звання почесного громадянина Харкова члену Ради Федерації РФ Олександру Шишкіну, який голосував за введення російських військ на територію Криму в 2014 році.
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