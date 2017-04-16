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Кернес став на захист російського сенатора, якого позбавили звання почесного громадянина Харкова

Сенатор голосував за введення російських військ на територію Криму в 2014 році
Харківська міськрада оскаржуватиме рішення суду щодо позбавлення звання почесного харків’янина російського сенатора Олександра Шишкіна.
Кернес став на захист російського сенатора, якого позбавили звання почесного громадянина Харкова Геннадій Кернес. Фото: 112.ua

Про це Харківський міський голова Генадій Кернес заявив в інтерв’ю ZN.UA.

"Суд не може нам давати вказівки, хто буде почесним громадянином в Харкові, а хто не буде. Я вважаю, що це незаконне рішення суду. Тому міськрада планує подавати касаційну скаргу на рішення суду", – зазначив Кернес.

За його словами, є питання, які належать суто до компетенції міської ради.

"Виключно на сесії міської ради присвоюється почесне звання "Почесний громадянин міста Харків". Це перше. Друге. У нас сьогодні достатньо тих, хто носить звання "заслужений артист України", "народний артист України", ті, хто творчо підтримує Україну, але вони також живуть у Росії, їздять у Крим, виступають там. Ніхто їх не позбавляє цих звань", – додав Кернес.

Нагадаємо, в серпні 2014 року сесія Харківської міськради надала звання «Почесний громадянин міста Харкова» російському сенаторові Шишкіну: "За будівництво храмів у Харкові".

2 квітня Харківський апеляційний суд залишив у силі рішення Дзержинського райсуду Харкова від 7 березня щодо скасування рішення Харківської міськради про присвоєння звання почесного громадянина Харкова члену Ради Федерації РФ Олександру Шишкіну, який голосував за введення російських військ на територію Криму в 2014 році.

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16 04 2017 18:10
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