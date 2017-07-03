У російського друга Кернеса відібрали звання почесного громадянина Харкова

У вересні 2015 року Шишкіна включили в список громадян Росії, щодо яких Україна ввела санкції, в т.ч. і заборону на в'їзд

Харківський суд скасував рішення міськради про визнання російського сенатора Олександра Шишкіна почесним громадянином міста.

Відповідне рішення сьогодні, 7 березня, ухвалив Дзержинський райсуд Харкова. Про це повідомляє Depo.Харків.

Суддя з огляду на необхідність об'ємного обґрунтування рішення зачитала вступну та резолютивну частину.

"Суд постановив адміністративний позов прокурора Харкова до Харківської міської ради, третя особа – Шишкін Олександр Геннадійович, про визнання незаконним та скасування рішення задовольнити. Визнати незаконним і скасувати пункт 1 та 2 рішення 34-ї сесії Харківської міської ради 6 скликання про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Харкова" від 6.08.2014 року №1592/14 в частині затвердження протоколу засідання експертної ради по попередньому розгляду кандидатур про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Харкова" щодо Шишкіна Олександра Геннадійовича та присвоєння Шишкіну звання "Почесний громадянин міста Харкова", - наголосила суддя.

Представник Харківської міськрад Костянтин Прокоп'єв наголосив, що рішення, чи буде міськрада оскаржувати ухвалу Дзержинського райсуду, буде ухвалюватися після ознайомлення з повним текстом.

Як повідомляв Depo.Харків, 6 серпня 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання "Почесний громадянин Харкова" вісьмом особам, серед яких двоє громадян Росії – голова ради директорів ВАТ "МосСітіГрупп" (MOS CITY GROUP) Павло Фукс і член комітету Ради Російської Федерації з оборони і безпеки, представник від виконавчого органу державної влади Хабаровського краю Олександр Шишкін (кандидатури обох були внесені Українською православною церквою Московського патріархату). Шишкін голосував за анексію Криму та давав дозвіл Путіну використовувати російську армію на території України.

Прокуратура Харківської області підготувала адміністративний позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення міськради. 28 серпня 2014 року Харківський окружний адміністративний суд в повному обсязі задовольнив адміністративний позов прокурора.

Однак міськрада оскаржила рішення суду першої інстанції і домоглася його скасування.

У вересні 2015 року Шишкіна включили в список громадян Росії, щодо яких Україна ввела санкції, в т.ч. і заборону на в'їзд.

22 лютого 2017 року депутати Харківської міськради відмовилися внести до порядку денного питання позбавлення Шишкіна звання почесного громадянина Харкова.