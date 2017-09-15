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Керрі відповів Порошенку: У США будь-який суд є антикорупційним

Керрі навів приклад розслідування, в яких фігурує чинний президент США Дональд Трамп
Екс-держсекретар США Джон Керрі вступив в заочну полеміку з Президентом України Петром Порошенком щодо відсутності антикорупційних судів у США.
Керрі відповів Порошенку: У США будь-який суд є антикорупційним Джон Керрі, Петро Порошенко. Фото: AFP

Екс-держсекретар Керрі відреагував на слова Порошенка, зазначивши, що в США будь-який суд є антикорупційним, як і будь-які інші органи. Він також додав, що прямо зараз проводяться розслідування, в яких фігурує чинний президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що виступаючи на форумі 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це значить для України?" Порошенко заявив, що не може чекати, поки буде створений антикорупційний суд. За його словами, в Україні потрібно терміново створювати антикорупційні палати.

Також Президент поцікавився у присутніх на форумі зарубіжних гостей, чи є в їхніх країнах антикорупційні суди.

"Підніміть руку, у кого в країні є антикорупційний суд. У Франції? У Польщі? У США? Немає рук", - сказав Президент.

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15 09 2017 14:42
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