У мене немає двох років, щоб чекати на створення антикорупційного суду, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.

"Судова реформа була проголосована навесні минулого року. Вже 2017 рік, осінь. І до цих пір у нас ще немає Верховного Суду. Півтора року пішли просто на створення, тестування, поліграф, відбір, перевірку представниками недержавних організацій. Вся процедура зайняла півтора року. Чесно кажучи, у мене немає півтора, або двох років, щоб чекати, поки буде створений новий антикорупційний суд", - зазначив глава держави.

Після цього, Порошенко попросив підняти руки тих присутніх в залі, в чиїх країнах є антикорупційні суди.

"Може, у Франції. Може, в Польщі? Може, в Швеції? Може, в Німеччині? Може, в США? Де є? Немає рук. А де існують антикорупційні суди? У країнах, які показують хороші результати в боротьбі з корупцією? У Кенії, наприклад, в Уганді, в Малайзії і в Хорватії. Але я говорив з прем'єр-міністром Пленковичем (прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. - Ред), вони не дуже задоволені структурою їх антикорупційного суду. Можливо, причина не у назві установи, а в довірі, у функціонуванні, в професіоналізмі судової системи. Я надіюсь, що ми зможемо створити антикорупційну палату в наступному місяці. І тоді, якщо в 2019-му або 2020 році буде створено антикорупційний суд, будь ласка, будемо раді", - заявив він.

Нагадаємо, що створити антикорупційний суд від України вимагають США, ЄС і міжнародні кредитори, в тому числі МВФ.

Раніше, державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав Україну створити антикорупційний суд.

В березні Вища рада правосуддя забракувала проект закону про створення спеціального антикорупційного суду, який би розглядав порушені НАБУ кримінальні провадження, які суперечать Конституції.