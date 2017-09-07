Тіллерсон закликав українську владу створити антикорупційний суд
"Ми багато говорили про кроки, які необхідні, щоб Україна стала більш привабливою для зовнішніх інвестицій. Ми обговорили необхідність впровадження антикорупційних реформ, тому що це теж дуже важливий елемент для залучення зовнішніх інвестицій, що створить додаткові робочі місця і буде розвивати українську економіку", - заявив Тіллерсон на брифінгу після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком у Києві.
Відзначивши очевидний прогрес в економічних реформах, які були проведені за останні три роки, він нагадав, що на цьому зупинятися не можна.
У цьому контексті, Тіллерсон вказав на важливості конкурсу з вибору нового складу Верховного Суду, який триває зараз, а також створення антикорупційних судів, яке призупинено.
Нагадаємо, що в березні Вища рада правосуддя забракувала проект закону про створення спеціального антикорупційного суду, який би розглядав порушені НАБУ кримінальні провадження, які суперечать Конституції.
Створити антикорупційний суд від України вимагають США, ЄС і міжнародні кредитори, такі як МВФ.
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