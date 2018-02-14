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Кіберполіція розслідує крадіжку біткойнів на $5 млн

Фахівці викрили масштабну фішингову кампанію
Кіберполіція спільно з працівниками підрозділу Talos компанії Cisco (одна з найбільших світових компаній, що спеціалізується в галузі високих технологій) в кінці 2017 року провели розслідування однієї з наймасштабнішіх фішингових кампаній, спрямованих на користувачів криптовалюти.
Кіберполіція розслідує крадіжку біткойнів на $5 млн Фото: dw.com

При аналізі вихідної інформації про проблему, яка надійшла від Cisco, було виявлено велику кількість доменів, назви яких були дуже схожі на оригінальний ресурс сервісу віртуальних Bitcoin-гаманців. У функціонал цих доменів вбудовано спеціально розроблений скрипт від зловмисників, що дозволяє їм отримувати доступ до призначених для користувача гаманців незалежно від ступеня шифрування.

"За нашими приблизними підрахунками тільки в період з вересня по грудень 2017 року, використовуючи вищезгаданий метод, зловмисники заволоділи криптовалютою на суму 700 BTC [зараз ця сума еквівалентна $5,5 млн) ... Ми вважаємо, що ця група почала свою діяльність ще в кінці 2014 року, і за три роки їх загальний дохід від злочинної діяльності може перевищувати сотні мільйонів доларів США", - повідомляє кіберполіція.

У департаменті кіберполіції наголошують, що згідно з інформацією від фахівців з безпеки сервісу віртуальних Bitcoin-гаманців Blockchain Info, ця фішингова кампанія є однією з наймасштабніших за всю історію існування сервісу.

У повідомленні наголошується, що фахівці кіберполіції також знайшли підтвердження того, що ці зловмисники причетні до створення декількох так званих HYIP-проектів, таких як: flexibit.bz, verumbtc.com, hashminers.biz, які припинили виконувати зобов'язання перед інвесторами.

"У 2018 році діяльність цієї групи значно впала. Ми пов'язуємо це з введенням додаткових правил модерації рекламних повідомлень в Google Adwords. Це також підтверджується аналізом активності осіб на закритих форум-майданчиках, які пропонують послуги з ведення шахрайських рекламних кампаній", - наголошують в кіберполіції.

Фахівці департаменту продовжують відстежувати діяльність ще кількох груп, які займаються викраденням криптовалюти, результати розслідувань будуть представлені найближчим часом.

Нагадаємо, що вартість цифрової валюти біткоін зранку у вівторок, 6 лютого, впала до 5995,58 доларів США.

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14 02 2018 20:19
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