Кіберполіція розслідує крадіжку біткойнів на $5 млн

Кіберполіція спільно з працівниками підрозділу Talos компанії Cisco (одна з найбільших світових компаній, що спеціалізується в галузі високих технологій) в кінці 2017 року провели розслідування однієї з наймасштабнішіх фішингових кампаній, спрямованих на користувачів криптовалюти.

При аналізі вихідної інформації про проблему, яка надійшла від Cisco, було виявлено велику кількість доменів, назви яких були дуже схожі на оригінальний ресурс сервісу віртуальних Bitcoin-гаманців. У функціонал цих доменів вбудовано спеціально розроблений скрипт від зловмисників, що дозволяє їм отримувати доступ до призначених для користувача гаманців незалежно від ступеня шифрування.

"За нашими приблизними підрахунками тільки в період з вересня по грудень 2017 року, використовуючи вищезгаданий метод, зловмисники заволоділи криптовалютою на суму 700 BTC [зараз ця сума еквівалентна $5,5 млн) ... Ми вважаємо, що ця група почала свою діяльність ще в кінці 2014 року, і за три роки їх загальний дохід від злочинної діяльності може перевищувати сотні мільйонів доларів США", - повідомляє кіберполіція.

У департаменті кіберполіції наголошують, що згідно з інформацією від фахівців з безпеки сервісу віртуальних Bitcoin-гаманців Blockchain Info, ця фішингова кампанія є однією з наймасштабніших за всю історію існування сервісу.

У повідомленні наголошується, що фахівці кіберполіції також знайшли підтвердження того, що ці зловмисники причетні до створення декількох так званих HYIP-проектів, таких як: flexibit.bz, verumbtc.com, hashminers.biz, які припинили виконувати зобов'язання перед інвесторами.

"У 2018 році діяльність цієї групи значно впала. Ми пов'язуємо це з введенням додаткових правил модерації рекламних повідомлень в Google Adwords. Це також підтверджується аналізом активності осіб на закритих форум-майданчиках, які пропонують послуги з ведення шахрайських рекламних кампаній", - наголошують в кіберполіції.

Фахівці департаменту продовжують відстежувати діяльність ще кількох груп, які займаються викраденням криптовалюти, результати розслідувань будуть представлені найближчим часом.

Нагадаємо, що вартість цифрової валюти біткоін зранку у вівторок, 6 лютого, впала до 5995,58 доларів США.