Кількість смертей серед мирного населення в зоні АТО різко зросла в січні, - ОБСЄ

За минулий тиждень в зоні АТО загинули двоє цивільних - в Широкином Донецької області і Погоди на Луганщині.

"У Широкином ми вилучали тіло чоловіка, якого застрелили в спину, а у вівторок Погоди у 38-річного чоловіка, який йшов на роботу, потрапили осколки від снарядів", - зазначив заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на брифінгу, поовідомляє 112.ua.

Заступник голови СММ заявив про те, що за останні два тижні у Луганській області відбулося різке підвищення числа жертв серед цивільного населення – 5 загиблих проти 19 за весь 2016 рік.

Також Хуг повідомив, що за минулий тиждень Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 84 порушення режиму припинення вогню.

“Моніторингова місія нарахувала 84 порушення режиму тиші. 45 % зафіксовано у відомих гарячих точках – в районі трикутника Авдіївки, Ясинуватій і Донецького аеропорту. 20 % - на південь від Світлодарська. 20% - у східних районах Маріуполя і по 5 % в станичнолуганском напрямку і в західних районах Луганської області", - заявив Хуг.

Як відомо, зараз Олександр Хуг знаходиться на Донбасі з робочим візитом для оцінки ситуації з безпекою на лінії розмежування.

Також в ОБСЄ зазначили, що обидві сторони порушують Мінські домовленості та рішення про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської.