Кім Чен Ин розсудив виступ Трампа в ООН як оголошення війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив у п'ятницю, що Пхеньян розгляне "безпрецедентно жорсткі контрзаходи в історії" у відповідь на погрози Дональда Трампа знищити КНДР.

Назвавши Трампа "ненормальним", а його коментарі "найбільш лютим оголошенням війни в історії", Кім Чен Ин заявив, що виступ президента США в ООН підтвердив, що північнокорейська ядерна програма на правильному шляху, - повідомляє "Голос Америки".

"Замість того, щоб залякати чи зупинити, його слова переконали мене, що обраний мною шлях є єдино вірним", - сказав Кім Чен Ин у заяві, поширеній офіційним північнокорейським інформагентством ЦТАК. Трамп "дорого заплатить за свої слова", йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у вівторок, 19 вересня, Дональд Трамп сказав, що в разі загрози Сполучені Штати цілком знищать Північну Корею, і назвав її керівника "ракетником", який рухається до самогубства. Ці слова стали найбільш прямою загрозою застосування військової сили щодо КНДР, яка провела 3 вересня шосте та найбільше ядерне випробування. У відповідь Кім Чен Ин пообіцяв Трампу "результат, який перевершить його очікування", не уточнивши, які саме кроки маються на увазі.

Корейський міністр закордонних справ Лі Ен Хо пізніше сказав, що "можливо, ми розглянемо проведення історичного випробування водневої бомби над Тихим океаном".