Кім Чен Ин заявив про припинення ядерних і ракетних випробувань З 21 квітня КНДР припиняє ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян припиняє ядерні та ракетні випробування, а також закриває ядерний полігон.

Фото: KCNA

З такою заявою північнокорейський лідер виступив на пленарному засіданні ЦК Трудової партії Кореї, повідомляє "Ренхап" з посиланням на ЦТАК. "З 21 квітня Північна Корея припиняє ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет", - йдеться в повідомленні. Кім Чен Ин також оголосив, що влада закриє ядерний полігон на півночі країни, щоб підтвердити обіцянку зупинити випробування. Нагадаємо, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин обговорив з керівництвом Трудової партії Кореї, яку він очолює, майбутній діалог з США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію