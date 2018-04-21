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Кім Чен Ин заявив про припинення ядерних і ракетних випробувань

З 21 квітня КНДР припиняє ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет
Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян припиняє ядерні та ракетні випробування, а також закриває ядерний полігон.
Кім Чен Ин заявив про припинення ядерних і ракетних випробувань Фото: KCNA

З такою заявою північнокорейський лідер виступив на пленарному засіданні ЦК Трудової партії Кореї, повідомляє "Ренхап" з посиланням на ЦТАК.

"З 21 квітня Північна Корея припиняє ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

Кім Чен Ин також оголосив, що влада закриє ядерний полігон на півночі країни, щоб підтвердити обіцянку зупинити випробування.

Нагадаємо, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин обговорив з керівництвом Трудової партії Кореї, яку він очолює, майбутній діалог з США.

 

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21 04 2018 10:40
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