Клімкін пропонує ввести біометричні візи для росіян
"Одночасно повинні розуміти, що додатковий контроль за пересуванням російських громадян і за всім, що тут роблять російські спецслужби, нам вкрай потрібен, на це і спрямоване те, що введуть з 1 січня", - сказав Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, нагадав глава МЗС, з 1 січня 2018 року запроваджується зняття в іноземців, які в'їжджають в Україну, біометричних даних і подання попередньо заявки на в'їзд у країну.
При цьому Клімкін заявив, що вважає візовий режим, у разі його запровадження з Росією, недостатнім заходом. Разом із тим він наголосив на необхідності введення одночасно з візовим режимом і пропуску в країну громадян РФ, які мають біометричний паспорт.
"Далі нам потрібно буде робити біометричний візовий режим, оскільки звичайний візовий режим не працює, і так далі. Ми повинні контролювати кожен крок, який робиться з метою дестабілізувати ситуацію в Україні", - підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, що РНБО ініціювало введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.
Рішення ввести візовий режим було прийнято Радою національної безпеки і оборони України ще в березні 2014 року, на самому початку російської агресії. Тоді на цей крок влада не була. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив, що в збереженні безвізового режиму зацікавлені багато українців, в першу чергу на сході і півдні України, які їздять в Росію на заробітки і мають родинні стосунки по той бік кордону. В результаті було прийнято рішення посилити пропускний режим на кордоні з РФ.
У лютому 2016 року перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій разом з іншими депутатами зареєстрував постанову про припинення угоди про безвізовий режим між Україною і Росією.
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