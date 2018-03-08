Кличко: У Києві стане менше зовнішньої реклами

Нові правила розміщення реклами будуть стосуватися не лише зовнішньої реклами на вулицях столиці, але й метрополітену та громадського транспорту

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що київська влада знайшла компроміс з ключовими компаніями на рекламному ринку столиці щодо зменшення кількості реклами на вулицях та у транспорті.

"Наша принципова позиція - кількість реклами на вулицях столиці має бути меншою. Ми знайшли компроміс між усіма ключовими гравцями рекламного ринку. І домовилися про те, що зовнішньої реклами в місті повинно бути менше", - повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Крім цього, Кличко дав доручення своєму заступнику Олексію Резнікову та Управлінню з питань реклами КМДА щодо розробки у стислі терміни схеми розміщення реклами на транспорті.

Додамо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде знову балотуватися на вибори мера у 2020 році.