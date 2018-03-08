CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що київська влада знайшла компроміс з ключовими компаніями на рекламному ринку столиці щодо зменшення кількості реклами на вулицях та у транспорті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кличко: У Києві стане менше зовнішньої реклами
Нові правила розміщення реклами будуть стосуватися не лише зовнішньої реклами на вулицях столиці, але й метрополітену та громадського транспорту
Віталій Кличко. Фото: 24.ua
"Наша принципова позиція - кількість реклами на вулицях столиці має бути меншою. Ми знайшли компроміс між усіма ключовими гравцями рекламного ринку. І домовилися про те, що зовнішньої реклами в місті повинно бути менше", - повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Крім цього, Кличко дав доручення своєму заступнику Олексію Резнікову та Управлінню з питань реклами КМДА щодо розробки у стислі терміни схеми розміщення реклами на транспорті.
Додамо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде знову балотуватися на вибори мера у 2020 році.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 08 2018 11:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей