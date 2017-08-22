КНДР постачала вантажі агентству Асада, пов'язаному з розробкою хімічної зброї, - ООН

За останні півроку перехоплено два вантажні відправлення з Північної Кореї на адресу сирійського урядового агентства, відповідального за розробку хімічної програми Дамаска.

За останні півроку перехоплено два вантажні відправлення з Північної Кореї на адресу сирійського урядового агентства, відповідального за розробку хімічної програми Дамаска, повідомляє агентство Reuters із посиланням на конфіденційний звіт ООН про випадки порушення санкцій щодо КНДР.

Доповідь укладена групою незалежних експертів ООН і внесена до Радбезу. При цьому, в документі не уточнено, де і коли ці вантажі були перехоплені і що вони містили.

"Комісія розслідує повідомлення про заборонену співпрацю у сфері хімічного, балістичного, ракетного та традиційного озброєння між Сирією і КНДР", - йдеться в доповіді.

У ній наголошено, що дві держави-члени ООН перехопили постачання, призначені для Сирії. Ще одна держава попередила, що вантажі були відправлені в Сирію в рамках договору Дамаска з Торговою корпорацією Кореї з розвитку гірничорудної промисловості (KOMID).

KOMID була внесена Радою Безпеки ООН у 2009 році в "чорний список". Її вважають ключовим експортером обладнання, пов'язаного з ракетним і звичайним озброєнням. Одержувачами, на думку авторів доповіді, були підставні компанії, а вантаж насправді призначався сирійському Центру наукових досліджень. Цей центр з 1970-х років відповідає за розробку хімічної зброї в Сирії, зазначає Reuters.

У доповіді також сказано, що комісія розслідує використання нервово-паралітичної речовини VХ в Малайзії для вбивства зведеного брата Кім Чен Ина в лютому. Кім Чон Нама вбили в аеропорту Куала-Лумпура 14 лютого: він загинув після того, як жінка накинула йому на обличчя просочену отрутою хустку. У причетності до вбивства влада Малайзії запідозрила декількох громадян КНДР, включаючи співробітників посольства країни.

Нагадаємо, що у сирійському Хан-Шейхуні на початку квітня відбулася хімічна атака з використанням зарину, в результаті якої загинули близько 100 осіб.

Сирія свою причетність до атаки відкидає. Дамаск у 2013 році приєднався до конвенції ООН про заборону хімічної зброї, проте, за даними Пентагону, в Сирії залишаються бойові отруйні речовини.