КНДР повернулася до часового поясу Південної Кореї

Північна Корея на початку суботи, 5 травня (за місцевим часом), перевела годинник на півгодини вперед, щоб синхронізувати свій часовий пояс із Південною Кореєю.

Це рішення стало наступним кроком у дипломатичному зближенні між Пхеньяном і Сеулом та зміцненні миру на Корейському півострові, повідомляє DW.

Символічний жест був запропонований правителем Північної Кореї Кім Чен Ином на історичній зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном 27 квітня. Кім особисто сказав під час переговорів у Будинку миру на кордоні між КНДР і Південною Кореєю, що йому "сумно бачити, що на стіні в Будинку миру висять два годинники – один для часу за Сеулом, а інший для часу за Пхеньяном".



Фото: mirror.co.uk

КНДР запровадила "пхеньянський час" у серпні 2015 року, перевівши годинник на півгодини назад і відзначивши таким чином 70-ту річницю поразки Японії у Другій світовій війні.

Нагадаємо, у п'ятницю президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із Кім Чен Ином має відбутися незабаром, про час і місце вже є домовленість.