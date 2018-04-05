Трамп: США і КНДР погодили дату та місце історичного саміту

Білий дім раніше заявляв, що історичний саміт з Кім Чен Ином може відбутися цього місяця

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив журналістам, що дата та місце проведення саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином встановлені та будуть оголошені найближчим часом.

У п'ятницю, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп також сказав, що з американцями, які зараз затримані у Північній Кореї, "багато що відбулося".

"У нас дуже змістовні переговори з Північною Кореєю, і багато що вже відбулося стосовно американських заручників. Я думаю, ви побачите дуже хороші речі", - зазначив Трамп, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.