Трамп: США і КНДР погодили дату та місце історичного саміту
У п'ятницю, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп також сказав, що з американцями, які зараз затримані у Північній Кореї, "багато що відбулося".
"У нас дуже змістовні переговори з Північною Кореєю, і багато що вже відбулося стосовно американських заручників. Я думаю, ви побачите дуже хороші речі", - зазначив Трамп, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.
Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.
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