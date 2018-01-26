КНДР продає вугілля через Росію всупереч санкціям, - Reuters

Північна Корея продає вугілля, поставляючи його в російські порти, з яких він переправляється в Південну Корею і Японію.

Санкції ООН з 5 серпня забороняють КНДР експортувати вугілля, однак, за інформацією джерел, з тих пір північнокорейське паливо принаймні три рази поставлялося в російські порти Находка і Холмськ, - повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Там вугілля вантажили на судна, які переправляли його в Південну Корею і в Японію, повідомили джерела.

При цьому джерело агентства в одній з американських спецслужб підтвердив, що КНДР торгує вугіллям через Росію, додавши, що це триває досі.

Міністерство закордонних справ Росії не відреагувало на прохання агентства про коментарі.

Нагадаємо, Американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія допомагає Північній Кореї отримувати ресурси в порушення міжнародних санкцій і що Пхеньян з кожним днем ​​стає ближче, щоб доставити міжконтинентальну ракету на території США.

