КНДР та Південна Корея погодили нову дату переговорів

Пхеньян і Сеул збираються обговорити вирядження артистів з КНДР на Олімпіаду

Робочі переговори між КНДР і Південною Кореєю повинні відбутися в селі Панмунджом 15 січня.

Делегація КНДР обговорить перспективи Північної Кореї відправити на Олімпіаду в Південній Кореї групу діячів мистецтва. Крім того, країни збираються продовжити обговорення деталей участі спортсменів з КНДР у майбутній Олімпіаді, про що говорилося на минулих переговорах, які відбулися 9 січня, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство південнокорейської уніфікації.

У Південній Кореї вже заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною.

Раніше вже озвучували плани відправлення двох фігуристів з КНДР на майбутні Олімпійські ігри. На переговорах, попередня згода щодо яких була досягнута на початку грудня минулого року, крім спортивних питань також обговорювали питання зниження напруги і денуклеаризації півострова.