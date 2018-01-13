КНДР та Південна Корея погодили нову дату переговорів
Делегація КНДР обговорить перспективи Північної Кореї відправити на Олімпіаду в Південній Кореї групу діячів мистецтва. Крім того, країни збираються продовжити обговорення деталей участі спортсменів з КНДР у майбутній Олімпіаді, про що говорилося на минулих переговорах, які відбулися 9 січня, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство південнокорейської уніфікації.
У Південній Кореї вже заявили, що прагнуть створити об'єднану жіночу хокейну команду з Північною.
Раніше вже озвучували плани відправлення двох фігуристів з КНДР на майбутні Олімпійські ігри. На переговорах, попередня згода щодо яких була досягнута на початку грудня минулого року, крім спортивних питань також обговорювали питання зниження напруги і денуклеаризації півострова.
Нагадаємо, Південна Корея та КНДР домовилися про перші за два роки прямі переговори.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків