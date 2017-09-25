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КНДР звинувачує США в оголошенні війни

Північна Корея залишила за собою право збивати американські бомбардувальники
Міністр закордонних справ Північної Кореї звинуватив президента США Дональда Трампа в закликах до воєнних протистоянь зі Сполученими Штатами.
КНДР звинувачує США в оголошенні війни Фото: The Associated Press

Рі Йонг-хо сказав журналістам у Нью-Йорку, що Північна Корея залишила за собою право збивати американські бомбардувальники, пише ВВС.

За його словами, право застосовується навіть тоді, коли вони не були в північнокорейському повітряному просторі. Міністр наголосив, що світ повинен "чітко пам'ятати", що саме США були першими, хто оголосив війну.

Словесна "перепалка" між лідерами обох країн стає дедалі напруженішою.

Зазначимо, вчора північнокорейський сайт DPRK Today опублікував відеоролик, на якому показано нібито "знищення" американських літаків і авіаносця.

Нагадаємо, що глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатах після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".

Президент США Дональд Трамп не забарився з відповіддю та різко відреагував на погрози глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН.  

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їм настане кінець", - написав Трамп у Twitter.

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