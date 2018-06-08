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Коболєв: мені постійно надходять погрози

Коболєв пояснив чому "Нафтогаз" придбав йому броньований "Кадиллак"
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що регулярно отримує погрози на свою адресу.
Коболєв: мені постійно надходять погрози Фото: з відкритих джерел

"Мені регулярно надходять різні погрози. Підвищення безпеки було заплановано давно. Яка з загроз стала останньою, я навіть сказати не можу", - зазначив СЕО "Нафтогазу" в інтерв'ю Економічній правді.

На уточнююче питання, чи мають погрози опосередкований зв'язок з Росією, Коболєв відповів: "Я не можу це коментувати".

Раніше повідомлялося, що служба безпеки "Нафтогазу" підвищила ступінь заходів безпеки Коболєва.

Основна увага була приділена запобіганню (попередженню) зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було прийнято рішення про перехід на використання головою "Нафтогазу" броньованого автомобіля - Кадиллак Ескалейд (Cadillac Escalade).

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06 08 2018 11:20
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