НОВИНИГолова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що регулярно отримує погрози на свою адресу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коболєв: мені постійно надходять погрози
Коболєв пояснив чому "Нафтогаз" придбав йому броньований "Кадиллак"
Фото: з відкритих джерел
"Мені регулярно надходять різні погрози. Підвищення безпеки було заплановано давно. Яка з загроз стала останньою, я навіть сказати не можу", - зазначив СЕО "Нафтогазу" в інтерв'ю Економічній правді.
На уточнююче питання, чи мають погрози опосередкований зв'язок з Росією, Коболєв відповів: "Я не можу це коментувати".
Раніше повідомлялося, що служба безпеки "Нафтогазу" підвищила ступінь заходів безпеки Коболєва.
Основна увага була приділена запобіганню (попередженню) зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було прийнято рішення про перехід на використання головою "Нафтогазу" броньованого автомобіля - Кадиллак Ескалейд (Cadillac Escalade).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 08 2018 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро