Коболєв оцінив втрати України від припинення транзиту газу в $3,5 млрд на рік

"Це буде дуже болісно"

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що якщо Росія припинить транзит газу, втрати України становитимуть $3,5 млрд на рік.

"Приблизно 3,5 млрд доларів. Десь 2-3% від ВВП. Це буде дуже болісно", - зазначив він в інтерв'ю DW.

Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер говорив, що після запуску "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" транзит російського газу через Україну впаде вдесятеро.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.