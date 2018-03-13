Коболєв закликав Європарламент оцінити дії Газпрому, щодо газової кризи

За його словами, головна проблема газових криз 2006 та 2009 років полягає в тому, що в Європі, яку зачепили обидві кризи, не спромоглася дати оцінки тому, що реально сталося

Україна запропонувала Європарламенту вивчити та дати свою оцінку обставинам штучної газової кризи, яку Газпром спробував створити на початку березня.

Як розповів в інтерв’ю "Укрінформу" глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, з такою ініціативою він виступив перед європарламентаріями у Страсбурзі.

"Говорили про штучну газову кризу, яку Газпром спробував створити на початку березня цього року. Тобто це сталося приблизно 12 днів тому. Ми запропонували Європейському парламенту дати свою оцінку тому, що сталося. Буде для цього створена група чи комісія – це вже нюанси роботи Європарламенту", - сказав Коболєв.

За його словами, головна проблема газових криз 2006 та 2009 років полягає в тому, що в Європі, яку зачепили обидві кризи, не спромоглася дати оцінки тому, що реально сталося.

"І це дуже велика проблема відносин між нами та Газпромом, Європою та Газпромом, тому що росіяни поводяться та діють проти правил ринку, порушують контракти, порушують закони, порушують рішення судів, і ніхто не називає black-black, white-white. Ніхто їм з Європи не каже: "Дивіться, шановні, ви не виконали умови контракту. You failed (ви провалили справу – ред.)", - сказав Коболєв.

На його переконання, вивчення минулого досвіду також важливе для ухвалення рішення щодо реалізації Північного потоку-2.

"Важливо почати це говорити, тому що без цього дуже важко давати оцінки їхнім (росіян – ред.) діям взагалі та, наприклад, дуже важкого говорити, чи потрібен Європі Північний потік-2. Це комерційний проект чи не комерційний проект? Якщо це не комерційний проект, то які ризики він несе? Тому знання історії та правильні оцінки історичних подій дуже важливі саме з цієї точки зору", - наголосив Коболєв.

Нагадаємо, російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

Натомість НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

"Газпром" офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.