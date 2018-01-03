"Нафтогаз" пропонує ввести обмеження на споживання газу

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляє про дефіцит газу в Україні в обсязі близько 10 млн кубометрів на добу через морози і відмови "Газпрому" в його поставках, і пропонує ввести обмеження на споживання газу в країні 3-4 березня.

"Так як ми зараз знаходимося в періоді низьких температур і підземні сховища газу працюють на максимум, як раз ці 18 млн кубометрів - по добовому споживанню 200, а це рекордно високе споживання і стало нашим дефіцитом", - заявив глава НАК сказав на засіданні РНБО, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми зможемо цей дефіцит частково закрити, купуючи газ європейського напрямку за досить високими цінами, але всі ці рахунки будуть виставлені" Газпрому "за недотримання умов контракту, але ми очікуємо, що приблизно 10 млн кубічних метрів на добу буде очікуваним дефіцитом, які на даний момент ми перекрити не можемо ", - додав Коболєв.

Коболєв додав, що цей дефіцит необхідно перекрити в період з 1 по 4 березня поточного року, адже потім очікується потепління і споживання знизиться до стандартного рівня.

"Що пропонується? Є план дій, затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 2 листопада 2015 року. Цей план дій передбачає введення спеціального режиму споживання газу, коли підприємства, що мають альтернативні види палива, переходять на альтернативні види, і доводиться працювати з компаніями теплової генерації по зменшенню споживання газу приблизно на 5-10% ", - додав Коболєв.

Він підкреслив, що цих заходів має бути достатньо для того, щоб не створювати дефіцит газу в системі і щоб не трапилася ситуація, до якої "Газпром" підштовхує Україну, а саме використання транзитних потоків газу.

"Юридично Україна має право використовувати газ. Ми його оплатили, у нас є всі права його використовувати. Нашою проблемою є те, що за нашими очікуваннями, саме цього очікує" Газпром ", так як вони хочуть з точки зору піару сказати європейцям:" дивіться , знову беруть російський газ ", - підкреслив глава правління НАК.

У зв'язку з цим Коболєв запропонував Міненерговугілля запустити даний план в дію з 3 березня.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Після цього Газпром повернув Нафтогазу предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня, як було домовлено.

Нагадаємо, що в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.