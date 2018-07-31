Колонія королівських пінгвінів скоротилася на 90% за 30 років
Знімки із супутника показують - кількість їхніх пар зменшилася на 88% за три останні десятиліття. Про це йдеться у статті журналу "Антарктична наука", інформує "BBC".
На фотографіях, які зробили між 2015 та 2017 роками, можна побачити лише 60 тисяч пар пінгвінів. А на знімках, зроблених у 1980-х, їх було півмільйона.
Другі за розмірами після імператорських, королівські пінгвіни розмножуються на островах із помірним кліматом на північ від берегів Антарктиди.
Лютневе дослідження Університету Страсбургу показало, що пташині колонії можуть опинитися у небезпеці через зміни клімату.
Багато островів в Антарктичному океані, на яких живуть пінгвіни, стають непридатними для них через зникнення їжі.
Викиди парникових газів змушують рибу та кальмарів - основну їжу пінгвінів - селитися занадто далеко від островів, прирікаючи птахів на голод.
Нагадаємо, "суперколонію" з 1,5 млн пінгвінів Аделі виявили на віддалених островах Дангер в Антарктиді.
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