Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Колонія королівських пінгвінів скоротилася на 90% за 30 років

Колонія проживає на безлюдному острові Кошон, що розташований в Індійському океані між Африкою та Антарктидою
Найбільша в світі колонія королівських пінгвінів із 1980-х років скоротилася на 90%, йдеться у новому дослідженні.
Колонія королівських пінгвінів скоротилася на 90% за 30 років Фото: з відкритих джерел

Знімки із супутника показують - кількість їхніх пар зменшилася на 88% за три останні десятиліття. Про це йдеться у статті журналу "Антарктична наука", інформує "BBC".

На фотографіях, які зробили між 2015 та 2017 роками, можна побачити лише 60 тисяч пар пінгвінів. А на знімках, зроблених у 1980-х, їх було півмільйона.

Другі за розмірами після імператорських, королівські пінгвіни розмножуються на островах із помірним кліматом на північ від берегів Антарктиди.

Лютневе дослідження Університету Страсбургу показало, що пташині колонії можуть опинитися у небезпеці через зміни клімату.

Багато островів в Антарктичному океані, на яких живуть пінгвіни, стають непридатними для них через зникнення їжі.

Викиди парникових газів змушують рибу та кальмарів - основну їжу пінгвінів - селитися занадто далеко від островів, прирікаючи птахів на голод.

Нагадаємо, "суперколонію" з 1,5 млн пінгвінів Аделі виявили на віддалених островах Дангер в Антарктиді.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2018 13:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.