ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва засуджений до 9,5 років позбавлення волі за хабарництво і відмивання грошей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колишній президент Бразилії засуджений до 9,5 років в'язниці
За корупцію
Луїз Інасіо Лула да Сілва
Як передає Bloomberg, обвинувальний вирок зачитав суддя Серджіо Моро, провідний суддя в розслідуванні багатомільярдних корупційних схем в компанії Petrobras, відомому як Carwash.
Нагадаємо, що за даними слідства, екс-президент Бразилії Сілва в змові з групою осіб запропонував хабар колишньому топ-менеджеру державної нафтової компанії Petrobras Нестору Серверо в розмірі $77 тисяч.
Метою хабара була відмова Серверо від своїх попередніх свідчень, що підтверджують причетність чиновників до схем при продажу нафти, які принесли державі збитків на мільярди доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 07 2017 22:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків