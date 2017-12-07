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Колишній президент Бразилії засуджений до 9,5 років в'язниці

За корупцію
Колишній президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва засуджений до 9,5 років позбавлення волі за хабарництво і відмивання грошей.
Колишній президент Бразилії засуджений до 9,5 років в Луїз Інасіо Лула да Сілва

Як передає Bloomberg, обвинувальний вирок зачитав суддя Серджіо Моро, провідний суддя в розслідуванні багатомільярдних корупційних схем в компанії Petrobras, відомому як Carwash.

Нагадаємо, що за даними слідства, екс-президент Бразилії Сілва в змові з групою осіб запропонував хабар колишньому топ-менеджеру державної нафтової компанії Petrobras Нестору Серверо в розмірі $77 тисяч.

Метою хабара була відмова Серверо від своїх попередніх свідчень, що підтверджують причетність чиновників до схем при продажу нафти, які принесли державі збитків на мільярди доларів.

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12 07 2017 22:48
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