Колишній президент Бразилії засуджений до 9,5 років в'язниці

Колишній президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва засуджений до 9,5 років позбавлення волі за хабарництво і відмивання грошей.

Як передає Bloomberg, обвинувальний вирок зачитав суддя Серджіо Моро, провідний суддя в розслідуванні багатомільярдних корупційних схем в компанії Petrobras, відомому як Carwash.

Нагадаємо, що за даними слідства, екс-президент Бразилії Сілва в змові з групою осіб запропонував хабар колишньому топ-менеджеру державної нафтової компанії Petrobras Нестору Серверо в розмірі $77 тисяч.

Метою хабара була відмова Серверо від своїх попередніх свідчень, що підтверджують причетність чиновників до схем при продажу нафти, які принесли державі збитків на мільярди доларів.