Фінляндія бачить три сценарії щодо Гренландії на тлі заяв Трампа

20 січня 2026, 18:38
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що ситуація навколо Гренландії через зазіхання президента США Дональда Трампа може розвиватися за трьома сценаріями: хороший, поганий та жахливий.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами Стубба, хороший сценарій передбачає деескалацію конфлікту, знаходження компромісного рішення та посилення безпеки в Арктиці в рамках НАТО. Поганий сценарій може призвести до розриву між Гренландією та Данією, наслідки якого невідомі. Жахливий сценарій, який фінський президент вважає малоймовірним, передбачає військовий переворот.

Стубб додав, що він та інші європейські лідери прагнуть знайти дипломатичне рішення, однак існує група тих, хто вважає заяви Трампа сигналом до жорсткого протистояння США.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. На початку 2026 року він повторив цю тезу, заявивши, що острів нібито "оточений" флотами росії та Китаю, а Данія не здатна його захистити.

За даними ЗМІ, США можуть заплатити до 700 млрд доларів, щоб викупити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо доручено підготувати відповідну пропозицію.

Окрім того, 17 січня Трамп оголосив про запровадження мит на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії у розмірі 10% з 1 лютого, які з 1 червня зростуть до 25%. Мита діятимуть, доки не буде досягнута домовленість про «повну та остаточну купівлю Гренландії».

У відповідь на заяви Трампа, Єврорада скликала екстрене засідання 19 січня для обговорення трансатлантичних відносин та потенційних дій щодо Гренландії.

