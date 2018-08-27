CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зв'язку с покращанням безпекової ситуації командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв вирішив відкрити КПВВ "Майорське".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Командувач ООС вирішив відкрити КПВВ "Майорське"
Пропускний пункт запрацює завтра, 28 серпня
Фото: mil.gov.ua
КПВВ відкриють о 6:00 ранку завтра, 28 серпня 2018 року.
"Командування Об'єднаних сил застерігає ворожі сили щодо подальшого ускладнення ситуації в районі всіх КПВВ без винятку. Командування Об'єднаних сил залишає за собою право у відповідності до законів України приймати більш рішучі кроки у разі загострення обстановки", – повідомляють в Об'єднаних силах.
Нагадаємо, 23 серпня в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут" командувач Об'єднаних сил вирішив тимчасово припинити пропуск осіб і транспортних засобів у КПВВ "Майорське".
Від сьомої ранку до 18:00 27 серпня в районі ООС сепаратисти сім разів порушили перемир'я, один український військовий отримав поранення.
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