Командувач ООС вирішив відкрити КПВВ "Майорське"

КПВВ відкриють о 6:00 ранку завтра, 28 серпня 2018 року.

"Командування Об'єднаних сил застерігає ворожі сили щодо подальшого ускладнення ситуації в районі всіх КПВВ без винятку. Командування Об'єднаних сил залишає за собою право у відповідності до законів України приймати більш рішучі кроки у разі загострення обстановки", – повідомляють в Об'єднаних силах.

Нагадаємо, 23 серпня в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут" командувач Об'єднаних сил вирішив тимчасово припинити пропуск осіб і транспортних засобів у КПВВ "Майорське".