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Командувач ООС вирішив відкрити КПВВ "Майорське"

Пропускний пункт запрацює завтра, 28 серпня
У зв'язку с покращанням безпекової ситуації командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв вирішив відкрити КПВВ "Майорське".
Командувач ООС вирішив відкрити КПВВ "Майорське" Фото: mil.gov.ua

КПВВ відкриють о 6:00 ранку завтра, 28 серпня 2018 року.

"Командування Об'єднаних сил застерігає ворожі сили щодо подальшого ускладнення ситуації в районі всіх КПВВ без винятку. Командування Об'єднаних сил залишає за собою право у відповідності до законів України приймати більш рішучі кроки у разі загострення обстановки", – повідомляють в Об'єднаних силах.

Нагадаємо, 23 серпня в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут" командувач Об'єднаних сил вирішив тимчасово припинити пропуск осіб і транспортних засобів у КПВВ "Майорське".

Від сьомої ранку до 18:00 27 серпня в районі ООС сепаратисти сім разів порушили перемир'я, один український військовий отримав поранення.

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27 08 2018 18:58
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