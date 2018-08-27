ООС: сепаратисти сім разів за день порушували перемир'я, один український військовий поранений
"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. ... Один український військовослужбовець в результаті обстрілу отримав поранення", – повідомляють в Об'єднаних силах.
За інформацією штабу ООС, бойовики відкривали прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Кримське, Луганське, Південне, Гнутове та Водяне
У районі Луганського бойовики стріляли з мінометів калібру 120 і 82 мм, а, обстрілюючи позиції ООС біля населеного пункту Кримське, – міномети калібру 82 мм.
Нагадаємо, за минулу добу, 26 серпня, в районі ООС загинули двоє українських військовослужбовців.
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