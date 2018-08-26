ООС: за день на Донбасі загинули двоє українських військових, четверо постраждали

За інформацією Об'єднаних сил, військові загинули внаслідок вибуху, який стався через необережність військовослужбовця

Від сьомої ранку до 18:00 26 серпня в районі ООС загинули двоє українських військовослужбовців, ще четверо постраждали.

Як повідомили в Об'єднаних силах, на Луганському напрямку в районі відповідальності однієї з бригад сталися два випадки підриву на мінно-вибухових пристроях. В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування.

В районі оборони іншого батальйону, інформують ОС, через особисту необережність військовослужбовця стався підрив мінно-вибухового пристрою, внаслідок чого два військовослужбовця загинуло, два отримали бойові травми.

"За даними фактами проводиться ретельна перевірка. ... В цілому ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Об'єднані сили продовжують виконання завдань у посиленому режимі", – зазначають військові.

Загалом упродовж поточної доби, від сьомої ранку до 18:00 бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції Об'єднаних сил у районах населених пунктів Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське. У всіх випадках командири підрозділів приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл", – повідомляють Об'єднані сили.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна звернеться до країн ЄС із закликом взяти на себе відповідальність за відбудову конкретних населених пунктів на Донбасі.