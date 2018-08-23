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КПВВ "Майорське" закрили через регулярні обстріли

Командувач Об'єднаних сил ухвалив рішення тимчасово припинити пропуск осіб і транспортних засобів у КПВВ "Майорське"
У межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут" командувач Об'єднаних сил вирішив тимчасово припинити пропуск осіб і транспортних засобів у КПВВ "Майорське".
КПВВ "Майорське" закрили через регулярні обстріли Фото: facebook.com/pressjfo

Про це повідомляють у штабі ООС.

"Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню та не приймаючи до уваги інформацію про можливе закриття КПВВ "Майорське" через регулярні обстріли цього дорожнього коридору російські найманці вдалися до чергової провокації. Зокрема, сьогодні, напередодні Дня Незалежності України, близько 16 години зміною прикордонних нарядів в КПВВ "Майорське" зафіксовано черговий обстріл зі снайперської гвинтівки. В результаті обстрілу пошкоджено один із модулів, у якому на той час прикордонники Краматорського загону зі складу Об'єднаних сил здійснювали оформлення громадян, які слідують через лінію розмежування. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні Об'єднаних Сил.

Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут", усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров'я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувач Об'єднаних сил ухвалив рішення тимчасово припинити пропуск осіб і транспортних засобів у КПВВ "Майорське".

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23 08 2018 23:34
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