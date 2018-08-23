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Бойовики обстріляли КПВВ "Майорськ"

осійсько-окупаційні війська обстріляли контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Майорськ" в Донецькій області. Про це повідомляється в Фейсбуці. "В черговий раз проросійські бойовики нехтують життям і здоров'ям мирних громадян, обстрілюючи не тільки позиції підрозділів Об'єднаних сил, а й КПВВ в межах функціонуючих дорожніх коридорів", - йдеться в повідомленні. Цивільних евакуювали в безпечне місце, а особовий склад зайняв бойові позиції
Російсько-окупаційні війська обстріляли контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Майорськ" в Донецькій області.
Бойовики обстріляли КПВВ "Майорськ" Фото: 112.ua

"В черговий раз проросійські бойовики нехтують життям і здоров'ям мирних громадян, обстрілюючи не тільки позиції підрозділів Об'єднаних сил, а й КПВВ в межах функціонуючих дорожніх коридорів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обстріл почався о 15:48, з боку тимчасово окупованої території. Бойовики застосовували 7,62 мм снайперські гвинтівки.


Фото: facebook.com/pressjfo

В результаті обстрілу пошкоджено один з модулів, в якому в той час перебували прикордонники Краматорського загону і здійснювали пропускні операції громадян, які прямували через лінію розмежування.

Фото: facebook.com/pressjfo

У зв'язку з обстрілом командуванням ООС на КПВВ був введений режим "Червоний", а цивільних осіб евакуювали в безпечне місце. Особовий склад зайняв бойові позиції.

Постраждалих серед військовослужбовців і цивільного населення немає.

Нагадаємо, унаслідок бойового зіткнення у четвер загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.

 

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23 08 2018 18:32
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