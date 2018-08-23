Бойовики обстріляли КПВВ "Майорськ"
"В черговий раз проросійські бойовики нехтують життям і здоров'ям мирних громадян, обстрілюючи не тільки позиції підрозділів Об'єднаних сил, а й КПВВ в межах функціонуючих дорожніх коридорів", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що обстріл почався о 15:48, з боку тимчасово окупованої території. Бойовики застосовували 7,62 мм снайперські гвинтівки.
Фото: facebook.com/pressjfo
В результаті обстрілу пошкоджено один з модулів, в якому в той час перебували прикордонники Краматорського загону і здійснювали пропускні операції громадян, які прямували через лінію розмежування.
Фото: facebook.com/pressjfo
У зв'язку з обстрілом командуванням ООС на КПВВ був введений режим "Червоний", а цивільних осіб евакуювали в безпечне місце. Особовий склад зайняв бойові позиції.
Постраждалих серед військовослужбовців і цивільного населення немає.
Нагадаємо, унаслідок бойового зіткнення у четвер загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.
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