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Коли росія скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес – фон дер Ляєн

16 червня 2024, 17:37
Коли росія скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президентка Євркомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що мир в Україні не буде досягнутий одним кроком, але Саміт миру наближає його.

Про це повідомляє агенція Інтерфакс

"Ми знаємо, що мир в Україні не буде досягнутий одним кроком, це буде подорож. Це були не мирні переговори, тому що путін не серйозний щодо завершення війни. Він наполягає на капітуляції, він наполягає на здачі українських територій, навіть територій, які сьогодні не окуповані, він наполягає на роззброєнні України, залишаючи її вразливою для подальшої агресії. Жодна країна ніколи б не прийняла таких жахливих умов. Тому життєво важливо, щоб Україна могла протистояти агресії", - сказала фон дер Ляєн. 

Вона додала, що Європейський Союз надав уже майже 100 млн євро допомоги Україні, а G7 погодила використання доходів від російських активів у Європі, щоб профінансувати 50 млрд для України.

"Наша підтримка і цей Саміт миру наближають справжній мир. Метою є справедливий, цілісний і довгостроковий мир", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона закликала росію почути заклик світової спільноти: поважати територіальну цілісність і суверенітет України, завершити насильство і повернути назад українських дітей.

"Коли москва скаже, що вона готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час долучити її до мирних зусиль. І я сподіваюся, це станеться швидко", - підсумувала фон дер Ляєн.

 
Урсула фон дер Ляєнсаміт миру

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