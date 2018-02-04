Комітет Верховної Ради розгляне проект постанови про відставку Супрун

Пропонують визнати роботу в.о. голови МОЗ незадовільною і звернутися до Кабміну з пропозицією про її звільнення

У вівторок (3 квітня) відбудеться засідання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, під час якого розглядатимуть проект постанови про звільнення в.о. голови МОЗ Уляни Супрун.

"Одним із питань порядку денного засідання комітету пропонується розглянути проект постанови "Про визнання роботи першого заступника міністра охорони здоров'я, тимчасово виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України Супрун Уляни незадовільною і звернення до Кабінету Міністрів про звільнення її із займаної посади (р. №5642)", - повідомляє LB.ua із посиланням на порядок денний засідання комітету.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що "гостре суспільне напруження, яке виникло в зв'язку зі зривом програми державних закупівель ліків у 2016 році, що має ознаки службової недбалості і в зв'язку з професійною непридатністю першого заступника міністра охорони здоров'я, т.в.о. міністра охорони здоров'я Супрун Уляни", вважають автори постанови і нардепи "Опоблоку" Олександр Вілкул і член комітету Ігор Шурма.

Раді пропонують визнати роботу Супрун незадовільною і звернутися до Кабміну з пропозицією про її звільнення.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Супрун заявила, що не збирається йти у відставку найближчим часом.

Кабінет Міністрів призначив Супрун в.о. міністра охорони здоров'я 27 липня 2016 року. У січні 2017 року проти Супрун почалася інформкампанія, головним речником якої виступив директор Інституту серця, кардіохірург Борис Тодуров.

Напередодні, депутати від "Опозиційного блоку" зареєстрували в Раді проект постанови про визнання незадовільною роботи Супрун.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросив Супрун зустрітися з фракціями Верховної Ради для надання їм відповідей на запитання, що цікавлять.

Гройсман підкреслив, що як тільки коаліція визначиться з кадровим питанням щодо Міністерства охорони здоров'я, він внесе в Раду кандидатуру на міністра.