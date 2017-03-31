ПОЛІТИКА НОВИНИОдна з найбільших світових мереж з продажу меблів IKEA оголосила про створення бюджетної авіакомпанії FLIKEA.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія IKEA заявила про створення власного лоукоста
FLIKEA буде однокласним, недорогим перевізником
Фото: pro100news.info
Про це повідомляється на сторінці компанії у facebook.
"Ми раді оголосити про плани запуску нашої власної авіакомпанії в 2019. FLIKEA буде однокласним, недорогим перевізником, який подорожуватиме міжнародними напрямками, і матиме перший в світі безпосадочний рейс зі Швеції до Австралії", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в Україні з'явиться лоукост Ryanair.
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31 03 2017 21:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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