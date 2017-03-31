Компанія IKEA заявила про створення власного лоукоста

Одна з найбільших світових мереж з продажу меблів IKEA оголосила про створення бюджетної авіакомпанії FLIKEA.

Про це повідомляється на сторінці компанії у facebook.

"Ми раді оголосити про плани запуску нашої власної авіакомпанії в 2019. FLIKEA буде однокласним, недорогим перевізником, який подорожуватиме міжнародними напрямками, і матиме перший в світі безпосадочний рейс зі Швеції до Австралії", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україні з'явиться лоукост Ryanair.