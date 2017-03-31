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Компанія IKEA заявила про створення власного лоукоста

FLIKEA буде однокласним, недорогим перевізником
Одна з найбільших світових мереж з продажу меблів IKEA оголосила про створення бюджетної авіакомпанії FLIKEA.
Компанія IKEA заявила про створення власного лоукоста Фото: pro100news.info

Про це повідомляється на сторінці компанії у facebook.

"Ми раді оголосити про плани запуску нашої власної авіакомпанії в 2019. FLIKEA буде однокласним, недорогим перевізником, який подорожуватиме міжнародними напрямками, і матиме перший в світі безпосадочний рейс зі Швеції до Австралії", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україні з'явиться лоукост Ryanair.

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31 03 2017 21:32
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