CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіакомпанія-лоукост Wizz Air з 29 жовтня збільшила об'єм безкоштовної ручної поклажі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Wizz Air змінила об'єм безкоштовної ручної поклажі
Сумка або валіза, які пасажири можуть взяти з собою в салон літака не повинні перевищувати габарити 55x40x23см
Фото: cheap-trip.eu
"Цей день настав, тож відсьогодні ваша безкоштовна ручна поклажа стає більшою", - повідомили в компанії.
Зазначається, що сумка або валіза, які пасажири можуть взяти з собою в салон літака не повинні перевищувати габарити 55x40x23см, і вагу - 10 кг.
Нагадаэмо, у вересні Wizz Air запустила сервіс планування подорожей, який допоможе всім бажаючим пасажирам в підборі маршрутів поїздок.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 10 2017 10:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа