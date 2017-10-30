Компанія Wizz Air змінила об'єм безкоштовної ручної поклажі

Сумка або валіза, які пасажири можуть взяти з собою в салон літака не повинні перевищувати габарити 55x40x23см

Авіакомпанія-лоукост Wizz Air з 29 жовтня збільшила об'єм безкоштовної ручної поклажі.

"Цей день настав, тож відсьогодні ваша безкоштовна ручна поклажа стає більшою", - повідомили в компанії.

Зазначається, що сумка або валіза, які пасажири можуть взяти з собою в салон літака не повинні перевищувати габарити 55x40x23см, і вагу - 10 кг.

Нагадаэмо, у вересні Wizz Air запустила сервіс планування подорожей, який допоможе всім бажаючим пасажирам в підборі маршрутів поїздок.