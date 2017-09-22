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Wizz Air запустив сервіс планування подорожей

Мандрівник повинен вказати аеропорт вильоту, бажаний вид відпочинку, тривалість поїздки та бюджет
Авіакомпанія Wizz Air запустила сервіс планування подорожей, який допоможе всім бажаючим пасажирам в підборі маршрутів поїздок.
Wizz Air запустив сервіс планування подорожей Фото: openlviv.net

Для цього мандрівник повинен вказати аеропорт вильоту, бажаний вид відпочинку, приблизний діапазон дат вильоту, тривалість поїздки та очікуваний бюджет на авіаквитки.

Після цього планувальник аналізує інформацію в системі бронювання і через кілька секунд запропонує пассажиру маршрути і квитки, які відповідають заданим параметрам, - повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Зазначається, що серед доступних категорій відпочинку: тур вихідного дня, сімейна подорож, спорт і пригоди, романтичний відпочинок, нічні розваги та інше.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air 25-27 серпня запустив зі столичного аеропорту Жуляни нові рейси в Данію та Німеччину.

Wizz Air планує з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.

 
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22 09 2017 08:40
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