Wizz Air запустив сервіс планування подорожей
Для цього мандрівник повинен вказати аеропорт вильоту, бажаний вид відпочинку, приблизний діапазон дат вильоту, тривалість поїздки та очікуваний бюджет на авіаквитки.
Після цього планувальник аналізує інформацію в системі бронювання і через кілька секунд запропонує пассажиру маршрути і квитки, які відповідають заданим параметрам, - повідомили в прес-службі авіакомпанії.
Зазначається, що серед доступних категорій відпочинку: тур вихідного дня, сімейна подорож, спорт і пригоди, романтичний відпочинок, нічні розваги та інше.
Нагадаємо, лоукостер Wizz Air 25-27 серпня запустив зі столичного аеропорту Жуляни нові рейси в Данію та Німеччину.
Wizz Air планує з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.
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