Wizz Air запустив сервіс планування подорожей

Авіакомпанія Wizz Air запустила сервіс планування подорожей, який допоможе всім бажаючим пасажирам в підборі маршрутів поїздок.

Для цього мандрівник повинен вказати аеропорт вильоту, бажаний вид відпочинку, приблизний діапазон дат вильоту, тривалість поїздки та очікуваний бюджет на авіаквитки.

Після цього планувальник аналізує інформацію в системі бронювання і через кілька секунд запропонує пассажиру маршрути і квитки, які відповідають заданим параметрам, - повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Зазначається, що серед доступних категорій відпочинку: тур вихідного дня, сімейна подорож, спорт і пригоди, романтичний відпочинок, нічні розваги та інше.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air 25-27 серпня запустив зі столичного аеропорту Жуляни нові рейси в Данію та Німеччину.

Wizz Air планує з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.