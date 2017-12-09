Кількість рейсів зі Львова до Вроцлава Wizz Air збільшить наступного року Квитки надійдуть в продаж вже протягом найближчих тижнів

Лоу-кост Wizz Air планує з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.

Фото: cheap-trip.eu

Квитки на продаж додаткових рейсів надійдуть вже протягом найближчих тижнів. Про це пише avianews.com. Рейс Львів-Вроцлав компанія запустила 13 квітня 2017 року, повернувшись до Львова після дворічної перерви в польотах. Наразі за цим маршрутом рейси здійснюються 2 рази на тиждень. Нагадаємо, лоукостер Wizz Air 25-27 серпня запустив зі столичного аеропорту Жуляни нові рейси в Данію та Німеччину.

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