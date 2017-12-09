CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛоу-кост Wizz Air планує з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість рейсів зі Львова до Вроцлава Wizz Air збільшить наступного року
Квитки надійдуть в продаж вже протягом найближчих тижнів
Фото: cheap-trip.eu
Квитки на продаж додаткових рейсів надійдуть вже протягом найближчих тижнів. Про це пише avianews.com.
Рейс Львів-Вроцлав компанія запустила 13 квітня 2017 року, повернувшись до Львова після дворічної перерви в польотах.
Наразі за цим маршрутом рейси здійснюються 2 рази на тиждень.
Нагадаємо, лоукостер Wizz Air 25-27 серпня запустив зі столичного аеропорту Жуляни нові рейси в Данію та Німеччину.
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