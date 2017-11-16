Директором Держбюро розслідувань став Роман Труба

У четвер, 16 листопада, конкурсна комісія обрала керівником Держбюро розслідувань Романа Трубу, екс-прокурора, який раніше займав посаду начальника слідчого відділу управління прокуратури Львівської області.

Рішення внести подання прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману на затвердження кандидатури Труби на посаду директора ДБР було прийнято в четвер в Києві одноголосним рішенням всіх 9 членів конкурсної комісії.

Першим заступником директора ДБР обрано Ольгу Варченко, яка працює начальником управління процесуального керівництва державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури. Варченко працює в органах прокуратури з 2002 року, інформують "Українські новини".

Усього на посаду директора ДБР претендували 19 кандидатів. Військовий прокурор Анатолій Матіос отримав два голоси комісії, чиновник Адміністрації Президента Олексій Горащенков також отримав лише два голоси.

Перед голосуванням один з кандидатів Олексій Горащенков надіслав лист комісії, яким попросив розглянути його кандидатуру на посаду заступника або першого заступника. Раніше він подавався лише на директора.

Відзначимо, що Роман Труба родом зі Львова, навчався на юридичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка, працював у прокуратурі Франківського району міста Львова, обласній прокуратурі. Був прокурором Пустомитівського району. Далі перебрався до Києва в ГПУ, де очолював різні слідчі управління. Зі Львова до Києва його перевів після перемоги Майдану земляк - тодішній в.о. генпрокурора Олег Махніцький. Труба обійняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління - начальника управління з розслідувань особливо важливих справ ГПУ. Про це можна дізнатися з його офіційної біографії на сайті Уряду.

Після призначення генпрокурором Віктора Шокіна звільнився. З 2015 року очолює юридичну фірму "Сектор права".

Згідно з декларацією на сайті НАЗК, Роман Труба разом з дружиною володіє двома квартирами у Львові, будинком та землею у с. Мильчиці на Городоччині. Їздить на Тойоті Авенсіс 2007 року випуску. Задекларував готівкою 84 тисячі гривень.

Труба from Andrew Vodianyi from

Нагадаємо, що 1 березня набув чинності закон про ДБР. Цьому органу мали передати розслідування кримінальних проваджень у тяжких злочинах і корупційних правопорушеннях топ-чиновників.

Однак, комісію для призначення директора бюро вчасно сформувати не вдалося, і ДБР не розпочала роботи. Конкурс на керівні посади в бюро оголосили в травні і він тривав понад півтора роки. Кандидати пройшли спеціальну перевірку, психологічні та інтелектуальні тести, поліграф і кілька співбесід. Однак останні півроку конкурс фактично зупинився: комісія не могла визначити, як проводитимуть тест на поліграфі. Наприкінці жовтня проблему вирішили, менш ніж за три тижні провели поліграф, фінальні співбесіди й фінальні голосування.

Конкурсну комісію утворили за принципом квот: троє членів від президента, троє від Верховної Ради і троє від Кабінету міністрів.

Від уряду до складу комісії увійшли: перша заступниця міністра юстиції Наталія Севостьянова, доцент Хмельницького університету управління та права Денис Монастирський та радник голови МВС Іван Стойка. Пізніше його крісло зайняла заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, оскільки Стойка не мав документів про вищу юридичну освіту.

Від парламенту до комісії ДБР увійшли народні депутати Владислав Бухарєв ("Батьківщина"), Євген Дейдей ("Народний фронт") і Микола Паламарчук (БПП). Від президента - два професори КНУ імені Тараса Шевченка Роман Майданик та Віктор Самохвалов, а також партнерка юридичної фірми Sayenko Kharenko Тетяна Сліпачук.

Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини посадовців найвищого рівня - від екс-президента, усього Кабінету міністрів і керівників відомств, до правоохоронців та суддів. Орган забере в Генеральної прокуратури функцію слідства. Тож, у разі створення ДБР, підлеглі Юрія Луценка зможуть лише наглядати за розслідуванням кримінальних справ і представляти їх у суді. Крім того, до підслідності ДБР належатимуть військові злочини, які наразі розслідує військова прокуратура.

Не "вестиме" Держбюро лише окремі корупційні злочини, які належать до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Так, саме ДБР мало б розслідувати справи про розгін Євромайдану та розстріл Небесної Сотні, трагедію 2 травня в Одесі, стрілянину та вбивство 5 поліцейських у Княжичах. Загалом орган нараховуватиме 1500 співробітників у центральному апараті та семи територіальних управліннях.

Для повноцінного запуску Державного бюро розслідувань недостатньо обрати лише директора і його заступників. Щонайменше, потрібно обрати керівників центрального апарату й регіональних підрозділів, а також співробітників департаменту внутрішнього контролю. Загалом це близько 150 осіб.

Проблема в тому, що обирати їх має та сама конкурсна комісія, що й директора. Якщо не внести необхідні зміни до закону, створення ДБР розтягнеться на роки.

Зараз у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який відтерміновує передачу справ Державному бюро розслідувань іншими правоохоронними органами до 1 січня 2019 року.

Тож, якщо депутати терміново не проголосують за цей законопроект і не внесуть зміни до КПК, якими вкотре відтермінують запуск бюро, після 20 листопада в Україні настане колапс правоохоронної системи — Генеральна прокуратура втратить можливість розслідувати нові злочини, а ДБР існуватиме лише на папері.