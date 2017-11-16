Фіналіст конкурсу на главу Держбюро розслідувань живе в елітному маєтку в центрі Києва, - ФОТО

Маєток зведений на місці вирубаного лісу на ділянці, отриманій дружиною Горащенкова безкоштовно у 2005 році

Перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента України Олексій Горащенков, який претендує на посаду директора Державного бюро розслідувань, мешкає з родиною у великому приватному будинку на Подолі у Києві.

Будинок формально не введений в експлуатацію, тому фігурує в декларації чиновника лише у розділі "об’єкти незавершеного будівництва".

Це з’ясували журналісти програми "Схеми", спільного проекту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший".

Дружина Олексія Горащенкова Ганна безоплатно отримала земельну ділянку в історичному центрі міста під будівництво у 2005 році рішенням Київради. Тоді на цьому місці був ліс, про що свідчить сервіс історичних супутникових фото Google Earth. На знімку, зробленому у 2008 році на ділянці, – вирубані дерева.

У своїй декларації за 2016 рік чиновник вказує, що члени його родини мають у спільній власності квартиру. За даними джерел "Схем", це квартира в центрі міста, в якій всі члени родини й зареєстровані, включно із самим Олексієм Геращенковим (свою частку він продав, – ред.).

Також у його декларації зазначений "Об'єкт незавершеного будівництва" на 591 квадратний метр. При цьому, як виявили журналісти "Схем", родина чиновника мешкає саме у ньому.

Про це, наприклад, свідчать фото зі сторінок доньок Олексія Горащенкова в соціальній мережі Instagram, які вони викладали у 2016 та 2017 роках.​

На цих фотографіях будинок не виглядає як недобуд.

Також, як свідчать дані з відкритих джерел, будинок підключений до комунікаційних мереж і отримує квитанції за комунальні послуги та навіть має борг за електроенергію у 6,5 тисячі гривень.

"Схеми" намагагалися зв’язатися із Олексієм Горащенковим телефоном, але він не взяв слухавку та на повідомлення з переліком питань поки не відповів.

За словами юристів, існує практика спеціального невведення будинку в експлуатацію.

"Наразі попри те, що треба декларувати недобудови, декларанти не поспішають з оформленням власності. На це є декілька причин, по-перше, юридично це не будинок, а купа будматеріалів, і можна не зазначати його вартості в декларації. По-друге, оформлення дійсно тягне відповідні фінансові затрати, які ніхто не хоче мати – як-то оформлення оцінки, техпаспорта, а якщо це був самобуд, грошей треба ще більше і витрати можуть включати корупційну складову. По-третє, за попередніх умов ти живеш і користуєшся цим і тебе ніхто не притягне за брехню в декларації і за незаконне збагачення", – пояснює юристка "Центру протидії корупції" Олена Щербан.

Нагадаємо, що Олексій Горащенков є фіналістом та одним з головних претендентів на посаду голови Державного бюро розслідувань. Результати конкурсу мають бути оприлюднені вже сьогодні, 16 листопада.

Окрім того, після заяви керівниці одного з департаментів НАЗК Ганни Соломатіної про корупцію в держоргані та "куратора НАЗК з Адміністрації Президента", 15 листопада вона заявила, що ним є саме Олексій Горащенков.

В АП вплив на НАЗК заперечують.

В Адміністрації Президента Олексій Горащенков обіймає посаду заступника керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення. До цього, він був помічником президента (2014-2016) та займав посади у кількох державних органах. Ще раніше Олексій Горащенков працював адвокатом, проте ліцензію анулював у 2013 році.