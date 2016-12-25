Кононенко зустрічався у Відні з міністром-втікачем Януковича Злочевським, - ЗМІ ФОТО

За словами журналістки, "Кононенко скаржився на "журналюг", які якось одного разу накинулися на нього в Раді. Свідки цієї зустрічі стверджують, що Кононенко був із невеликою валізкою

Народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

"Депутат від БПП Ігор Кононенко замість того, щоб кнопки в Раді натискати, злітав до Відня. Ось вам фото, де він у компанії колишнього міністра екології "злочинного режиму" Миколи Злочевського. Справа була в ресторані Plachutta в центрі австрійської столиці. Недорогому, до речі", - написала журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook.

Журналістка нагадує, що в червні правоохоронці заарештували рахунки газодобувної компанії Злочевського - Burisma. Однак зараз справа пішла до відновлення роботи фірми.

Ольга Василевська-Смаглюк повідомляє, що вона намагалася зв'язатися з обома учасниками цієї зустрічі. Однак ні Кононенко, ні Злочевський наразі не прокоментували інформацію.

Представниця ЗМІ додала до посту фото, на якому видно, як двоє схожих на Злочевського і Кононенка чоловіків вечеряють і розмовляють у ресторані.



Фото: Facebook / Ольга Василевська-Смаглюк



Фото: Facebook / Ольга Василевська-Смаглюк

Нагадаємо, що 27 вересня 2016 року Печерський райсуд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

14 липня Печерський районний суд наклав арешти на грошові кошти та цінні папери на банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ", ТОВ "Парі", ТОВ "Перша українська газонафтова компанія", які входять до складу групи Burisma.

11 липня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури і наклав арешт на 20 свердловин газодобувної компаній "Еско-Північ", що належить екс-міністру екології Миколі Злочевському.

Генеральна прокуратура розпочала операцію по виявленню нової "газової схеми", до якої причетний екс-міністр екології Микола Злочевський.

Злочевський є власником компанії Burisma Holdings, яка заснована в 2002 році.

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До її складу входять чотири операційні компанії, що займаються розробкою родовищ і видобутком вуглеводнів, - енергосервісна компанія "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська газонафтова компанія" та "Алдеа".

Burisma Holdings володіє 20 ліцензіями на видобуток вуглеводнів в Україні.