Кожен українець повинен мати зброю, – Матіос

Головний військовий прокурор України розповів, що носить з собою зброю, однак застосовує її лише в тирі чи на полігоні

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос вважає, що кожен українець повинен мати зброю для захисту свого життя.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Час зараз дуже динамічний. Я сповідую принцип, що кожен українець повинен мати зброю і мати змогу у випадку непевних часів зберегти або захистити своє життя", – зазначив він.

Матіос підтвердив, що носить із собою табельну зброю, оскільки це йому дозволяє статус військовослужбовця.

"Це моя табельна зброя. Я маю право на її носіння, зберігання і застосування", – сказав головний військовий прокурор.

Він також наголосив, що застосовував зброю тільки в тирі чи на полігоні.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні розпочався місяць добровільної здачі зброї. Якщо упродовж цього місяця громадяни добровільно здадуть зброю і боєприпаси, які зберігаються незаконно, то вони звільняються від кримінальної відповідальності