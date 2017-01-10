Кожен українець повинен мати зброю, – Матіос
Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Час зараз дуже динамічний. Я сповідую принцип, що кожен українець повинен мати зброю і мати змогу у випадку непевних часів зберегти або захистити своє життя", – зазначив він.
Матіос підтвердив, що носить із собою табельну зброю, оскільки це йому дозволяє статус військовослужбовця.
"Це моя табельна зброя. Я маю право на її носіння, зберігання і застосування", – сказав головний військовий прокурор.
Він також наголосив, що застосовував зброю тільки в тирі чи на полігоні.
Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні розпочався місяць добровільної здачі зброї. Якщо упродовж цього місяця громадяни добровільно здадуть зброю і боєприпаси, які зберігаються незаконно, то вони звільняються від кримінальної відповідальності
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