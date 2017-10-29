CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПівнічнокорейські ракети здатні досягти Європи, під загрозою ураження знаходяться країни НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни НАТО перебувають у зоні досяжності ракет КНДР, - Столтенберг
Столтенберг запевнив, що члени альянсу готові відповісти на загрозу
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
"Ми визнаємо, що Європа перебуває у зоні досяжності північнокорейських ракет. Країни НАТО вже знаходяться під загрозою", - заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, інформує Іоміурі.
Столтенберг запевнив, що члени альянсу готові відповісти на загрозу заходами стримування і "НАТО може прийняти рішення про атаку у відповідь".
Також він заявив, що виступає за економічні санкції як запобіжний тиск на режим у Пхеньяну.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу посилила санкції проти КНДР в рамках виконання останньої резолюції Ради Безпеки ООН, яка, зокрема, запроваджує обмеження на експорт нафти до Північної Кореї.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 10 2017 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа