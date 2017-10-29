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Країни НАТО перебувають у зоні досяжності ракет КНДР, - Столтенберг

Столтенберг запевнив, що члени альянсу готові відповісти на загрозу
Північнокорейські ракети здатні досягти Європи, під загрозою ураження знаходяться країни НАТО.
Країни НАТО перебувають у зоні досяжності ракет КНДР, - Столтенберг Йенс Столтенберг. Фото: AFP

"Ми визнаємо, що Європа перебуває у зоні досяжності північнокорейських ракет. Країни НАТО вже знаходяться під загрозою", - заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, інформує Іоміурі.

Столтенберг запевнив, що члени альянсу готові відповісти на загрозу заходами стримування і "НАТО може прийняти рішення про атаку у відповідь".

Також він заявив, що виступає за економічні санкції як запобіжний тиск на режим у Пхеньяну.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу посилила санкції проти КНДР в рамках виконання останньої резолюції Ради Безпеки ООН, яка, зокрема, запроваджує обмеження на експорт нафти до Північної Кореї.

 

 

 

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29 10 2017 12:35
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