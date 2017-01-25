Кримські музеї подали апеляцію на рішення суду щодо скіфського золота
"Подана апеляційна скарга. Дуже сподіваємося, що буде прийнято правильне політичне рішення", - повідомила так званий міністр культури регіону Аріна Новосельська на зустрічі з так званим главою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, інформує ТАСС.
За словами Новосельської, "те, що було на минулому суді, суперечить моралі і музейній етиці".
"Цінності не можуть бути у відриві від того місця, де їх знайшли і де вони завжди знаходилися. Це кримські музейні цінності, знайдені на кримській землі, тому вони, звичайно, повинні бути повернуті на свою історичну батьківщину", - сказала вона.
Раніше повідомляли, що представники кримських музеїв планують подати апеляцію на судове рішення щодо повернення скіфських золотих артефактів з Нідерландів до України.
Зазначимо, в Україні вже готуються прийняти артефакти з музеїв анексованого Криму, які за рішенням нідерландського суду будуть повернуті України.
Нагадаємо, що окружний суд Амстердама виніс вердикт, згідно з яким колекція експонатів з кримських музеїв, відомих як "скіфське золото", буде повернута Україні.
Також нідерландський суд постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.
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