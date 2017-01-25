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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кримські музеї подали апеляцію на рішення суду щодо скіфського золота

На час розгляду апеляції артефакти залишатимуться в сховищах музею Аларда Пірсона
Музеї Криму подали до окружного суду Амстердама апеляційну скаргу на раніше прийняте ним рішення повернути Україні колекцію скіфського золота, яке на час анексії Криму знаходилося на експозиції в голландському музеї Алларда Пірсона.
Кримські музеї подали апеляцію на рішення суду щодо скіфського золота Фото: Allard Pierson Museum

"Подана апеляційна скарга. Дуже сподіваємося, що буде прийнято правильне політичне рішення", - повідомила так званий міністр культури регіону Аріна Новосельська на зустрічі з так званим главою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, інформує ТАСС.

За словами Новосельської, "те, що було на минулому суді, суперечить моралі і музейній етиці".

"Цінності не можуть бути у відриві від того місця, де їх знайшли і де вони завжди знаходилися. Це кримські музейні цінності, знайдені на кримській землі, тому вони, звичайно, повинні бути повернуті на свою історичну батьківщину", - сказала вона.

Раніше повідомляли, що представники кримських музеїв планують подати апеляцію на судове рішення щодо повернення скіфських золотих артефактів з Нідерландів до України.

Зазначимо, в Україні вже готуються прийняти артефакти з музеїв анексованого Криму, які за рішенням нідерландського суду будуть повернуті України.

Нагадаємо, що окружний суд Амстердама виніс вердикт, згідно з яким колекція експонатів з кримських музеїв, відомих як "скіфське золото", буде повернута Україні.

Також нідерландський суд постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

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25 01 2017 15:32
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