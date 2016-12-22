Кримський суд відмовився випустити Чийгоза
Сам Чийгоз про засідання дізнався тільки напередодні ввечері, але не став наполягати на перенесенні дати засідання.
Як заявив адвокат Олександр Лісовий, обставини з моменту арешту дуже змінилися – у суді було допитано близько 200 осіб, з яких тільки 3 чи 4 вказали, що бачили Чийгоза, але жоден з них не свідчив про протиправні дії з його боку. Про це повідомляє Центр інформації з прав людини.
Чийгоз заявив, що він є політичним в'язнем, а його арешт продиктований виключно бажанням залякати кримськотатарський народ і не обгрунтований нормами Кримінально-процесуального кодексу.
"На моєму процесі доводиться, що судової системи в Росії не існує, а є тільки вказівки", – зазначив у своєму виступі Чийгоз.
Незважаючи на наведені докази, голова колегії Караваєв оголосив рішення, в якому залишив скаргу без задоволення, а отже, Чийгоз перебуватиме під вартою до 8 квітня 2017 року.
Нагадаємо, що Чийгоз був затриманий 29 січня в Сімферополі. У той же день Київський районний суд Сімферополя обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 лютого. Чийгоза підозрюють в організації і участі в масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014, в ході яких загинули дві людини.
Суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання прокуратури та продовжив термін арешту для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до 8 квітня 2017 року.
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