Кривдник Володимира Кличка оголосив дату повернення на ринг
За словами промоутера британця Френка Воррена, команда боксера не поспішатиме з його поверненням на ринг, оскільки хоче, щоб спортсмен підійшов до цього моменту в якомога кращій фізичній та ментальної формі, повідомляє Daily Mail.
Очікується, що після більш ніж 2,5 років перерви Ф'юрі проведе свій перший поєдинок у Манчестері. Ім'я суперника поки що невідомо. В той же час, промоутер запевнив, що його клієнт одного дня битиметься з іншим кривдником Володимира Кличка Ентоні Джошуа.
"Це трапиться після трьох або чотирьох боїв. Коли буде правильний момент, ми натиснемо на кнопку", - додав Воррен.
Сам Ф'юрі заявив, що після перемоги над українським суперважковаговиком втратив інтерес до боксу, але з того часу подорослішав і повернув свою пристрасть.
Минулого літа Ф'юрі повідомив про завершення кар'єри професіонала після того, як попався на вживанні кокаїну. Пізніше британець оголосив, що повернеться на ринг у 2018 році і навіть побажав побачити в суперниках Віталія Кличка.
Нагадаємо, восени 2016 року британський боєць в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBO і WBA, заявивши, що має намір зайнятися власним "лікуванням і оздоровленням".
29 жовтня 2016 року Тайсон Ф'юрі повинен був захищати чемпіонські пояси в поєдинку проти Володимира Кличка, проте за місяць до бою він скасував поєдинок.
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