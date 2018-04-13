Кривдник Володимира Кличка оголосив дату повернення на ринг

Перший суперник Ф'юрі після його повернення поки що невідомий

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який завдав першої за 12 років поразки Володимиру Кличку, анонсував повернення у професійний бокс 9 червня 2018 року.

За словами промоутера британця Френка Воррена, команда боксера не поспішатиме з його поверненням на ринг, оскільки хоче, щоб спортсмен підійшов до цього моменту в якомога кращій фізичній та ментальної формі, повідомляє Daily Mail.

Очікується, що після більш ніж 2,5 років перерви Ф'юрі проведе свій перший поєдинок у Манчестері. Ім'я суперника поки що невідомо. В той же час, промоутер запевнив, що його клієнт одного дня битиметься з іншим кривдником Володимира Кличка Ентоні Джошуа.

"Це трапиться після трьох або чотирьох боїв. Коли буде правильний момент, ми натиснемо на кнопку", - додав Воррен.

Сам Ф'юрі заявив, що після перемоги над українським суперважковаговиком втратив інтерес до боксу, але з того часу подорослішав і повернув свою пристрасть.

Минулого літа Ф'юрі повідомив про завершення кар'єри професіонала після того, як попався на вживанні кокаїну. Пізніше британець оголосив, що повернеться на ринг у 2018 році і навіть побажав побачити в суперниках Віталія Кличка.

Нагадаємо, восени 2016 року британський боєць в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBO і WBA, заявивши, що має намір зайнятися власним "лікуванням і оздоровленням".

29 жовтня 2016 року Тайсон Ф'юрі повинен був захищати чемпіонські пояси в поєдинку проти Володимира Кличка, проте за місяць до бою він скасував поєдинок.